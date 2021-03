JESI – Sopralluogo questa mattina all’impianto di via Zannoni da parte dell’assessore alla Sanità Marialuisa Quaglieri e dei rappresentanti della Protezione civile regionale per verificare la messa a punto della seconda palestra a disposizione dell’Asur, in considerazione dell’aumento delle vaccinazioni previsto ad aprile anche a Jesi dal piano nazionale.