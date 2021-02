Vaccinazioni, Saltamartini incontra i medici di medicina generale | Password Magazine

ANCONA – Si è svolto ieri un incontro tra l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e le rappresentanze dei MMG in merito alle modalità di vaccinazione delle persone con più di 80 anni. «In tal senso, le parti ritengono fondamentale il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale in sinergia con i distretti e le equipe territoriali – si legge in una nota stampa – per un piano di somministrazione dei vaccini che possa servire in modo omogeneo le popolazioni anche dei territori più disagiati che si svolga sia a livello ambulatoriale e a livello domiciliare per coloro i quali sono collocati in assistenza domiciliare». Il Servizio Sanità sta predisponendo una bozza di progetto, contenente anche i compensi per le prestazioni richieste, il cui finanziamento dovrà essere ricercato all’interno delle missioni specifiche del bilancio regionale o nazionale per l’emergenza Covid 19. «Al riguardo le parti – si apprende dalla nota – hanno manifestato l’intenzione di accelerare la contrattazione, negoziando nel più breve tempo possibile, nei prossimi giorni, la bozza di accordo che verrà fornita dalla Regione». L’incontro si è concluso con un aggiornamento da calendarizzare nei prossimi giorni».