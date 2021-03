Vaccinazioni sospese, proseguono i richiami per over 80 con Pfizer e Moderna | Password Magazine

MARCHE – Vaccinazioni Astrazeneca sospese oggi nelle Marche così come in tutto il territorio nazionale. Una decisione precauzionale e temporanea dell’Aifa, in attesa del pronunciamento ufficiale dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco.

L’Aifa comunica che renderà quanto prima noto ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, «incluse le ulteriori modalità di completamento del ciclo vaccinale per coloro che hanno già ricevuto la prima dose». E la stessa Ema ha reso noto, in un comunicato, che terrà una riunione straordinaria giovedì su AstraZeneca.

Nelle Marche, il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha informato i cittadini:

«Vi comunico che anche nella nostra regione, a causa della sospensione precauzionale e temporanea dell’Aifa dell’utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale, abbiamo provveduto a sospendere tutte le vaccinazioni in programma con il vaccino AstraZeneca – fa sapere il Governatore – . Mi dispiace e mi scuso con i cittadini marchigiani per questi disguidi, causati da una situazione in continua evoluzione e dalle continue riprogrammazioni e sospensioni, che sono comprensibili ma che non sono imputabili in alcun modo alle Regioni.

Al momento sono dunque sospese tutte le nuove vaccinazioni, sia per i cittadini over80, sia per il personale scolastico docente e non docente sia per le forze dell’ordine. Saranno invece garantiti i richiami per i cittadini over 80 già vaccinati con Pfizer e Moderna nelle scorse settimane, che potranno recarsi nei punti di vaccinazione così come da programma per il completamento del ciclo vaccinale. Sarà cura del servizio sanitario regionale comunicare ai cittadini le nuove date di vaccinazione dopo il pronunciamento dell’Ema.