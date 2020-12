Vaccine Day, domenica all'Inrca le prime dosi | Password Magazine

ANCONA – Inizierà domenica 27 dicembre la somministrazione dei primi vaccini anti covid nelle Marche. L’ora x è fissata per le 10, all’Inrca di Ancona, in occasione del Vaccine day deciso a livello europeo.

Le prime vaccinazioni si terranno negli ambulatori chirurgici al secondo piano Blocco C dell’ospedale alla Montagnola e a seguire ci sarà un punto stampa con l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini presso l’Auditorium dell’Inrca.

Sono partiti oggi dal Belgio i primi tir con le dosi dirette in Italia, nello specifico allo Spallanzani di Roma, dove le fiale saranno smistate e distribuite poi in tutto il Paese.

Il vaccino che giungerà sarà della casa Pfizer: gli ospedali sono predisposti a riceverli, le dosi che arriveranno nelle Marche saranno per 200 operatori, non molte dunque ma serviranno per partire.

L’Inrca di Ancona è uno dei punti dei 7 punti di stoccaggio presenti nelle Marche, gli altri si trovano presso le farmacie ospedaliere di Fossembrone, Civitanova, Camerino, Jesi, Fermo e Ascoli.