Vaccine Day, il primo vaccinato delle Marche: «Il mio pensiero va a Carlo Urbani» | Password Magazine

ANCONA – «Il mio pensiero va a Carlo Urbani. Sono orgoglioso e molto onorato di essere uno dei primi a iniziare questo percorso che, spero, ci aiuterà a sconfiggere il virus». Sono le queste le parole del primo vaccinato delle Marche, Adolfo Pansoni, primario del Pronto soccorso di Osimo. Questa mattina alle 10 all’INRCA di Ancona a lui la somministrazione della prima dose.

«L’Azienda mi ha ha offerto la possibilità di praticare la vaccinazione – ha dichiarato il dott. Pansoni ai giornalisti – ho dato subito la mia adesione sia come medico che come cittadino, per dare un esempio alla popolazione e favorire al più possibile l’azione di contenimento. Credo che il vaccino sia un’azione importare per contrastare la pandemia».

Pansoni ha riferito di non aver sentito alcun dolore e di stare bene: «Sono molto soddisfatto – afferma – Deve essere obbligatorio? No, pieno rispetto anche a chi è contrario, ognuno è libero di scegliere».

Alle parole del medico vaccinato non è rimasta indifferente l’ Aicu-Associazione Italiana Carlo Urbani Onlus che scrive sui social: «Succede che nel #vday si incrocino due strade che portano a Carlo: “Dedico questo momento a Carlo Urbani, così il dottor Adolfo Pansoni, primo vaccinato marchigiano all’Inrca di Ancona. Una dichiarazione e un gesto condivisi con commozione dal direttore generale Inrca, Gianni Genga. Succede anche che allo Spallanzani di Roma la prima dottoressa vaccinata sia Maria Rosaria Capobianchi, cui la moglie di Carlo, Giuliana, aveva consegnato a Ferrara il premio dell’Ordine, “Il Medico d’Italia”…».