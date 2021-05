«Vaccini, 10 mila dosi Moderna in meno, così si blocca la macchina organizzativa». | Password Magazine

REGIONE – «Siamo ancora qua a contare i vaccini quando avremmo dovuto averne in quantità». Critico l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini che teme intoppi nella macchina organizzativa di somministrazione dei vaccini messa a punto dalla Regione. «L’Italia prima industria farmaceutica in Europa avrebbe dovuto investire di più su questo campo – sostiene in un post sui social -. Adesso non resta che controllare che la programmazione sui rifornimenti sia mantenuta. Ma capita spesso il contrario. Anche questa settimana 10.000 dosi di Moderna in meno. Questa situazione blocca la poderosa macchina che abbiamo organizzato nelle Marche e che anche oggi ci pone in testa alla classifica per efficienza di vaccinazione».