Vaccini, Acquaroli: «Ieri somministrate 1500 dosi, il doppio rispetto ai primi giorni» | Password Magazine

REGIONE – «Ieri nella nostra regione sono state effettuate quasi 1500 vaccinazioni raddoppiando il dato dei primi giorni, il sistema sta andando a regime». A fare il punto, oggi 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è il governatore Francesco Acquaroli. «Anche lo screening sta proseguendo come da programma. Stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo per superare questo momento complicato – dice. – Cerchiamo di restare uniti, prudenti e responsabili e siamo fiduciosi».

E conclude: «Ancora non ne siamo fuori, ma di strada ne è stata fatta veramente tanta.

Oggi viviamo questa ultima festività natalizia con un pensiero a chi è costretto negli ospedali e con profonda gratitudine per chi sta lavorando per la nostra salute e sicurezza».