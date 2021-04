Vaccini, arriva in Italia Johnson & Johnson | Password Magazine

Arriverà la prossima settimana anche in Italia il vaccino di Johnson & Johnson. Si tratta, secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, delle prime 184mila dosi circa rispetto alle 400-500mila attese entro la fine di aprile. La consegna delle fiale è attesa tra martedì e mercoledì all’hub della Difesa all’aeroporto di Pratica di Masse, assieme a 175 mila dosi di AstraZeneca.

Il vaccino Johnson & Johnson è al momento l’unico vaccino monodose e, dunque, non necessita di un richiamo. Un vantaggio, al momento, che lo distingue da tutti gli altri vaccini approvati. Approvato dall’Agenzia europea del farmaco (Ema) e dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) J&J è il quarto vaccino disponibile in Italia dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

Può essere conservato in frigo senza congelamento, il che lo renderebbe idoneo ad un’eventuale somministrazione anche in farmacia. Come AstraZeneca è a vettore virale. Negli Usa, sono già 5 milioni le persone che lo hanno ricevuto e quattro gli eventi tromboembolici verificatesi dopo la somministrazione: nei giorni scorsi l’Ema, ha dunque avviato una revisione per valutare le segnalazioni. Secondo le autorità statunitensi, però, nessun legame provato è stato rinvenuto fra il vaccino e le trombosi. E l’Ema si impegna a comunicare le conclusioni della valutazione in corso.

Entro mercoledì anche Pfizer dovrebbe consegnare in tutta Italia oltre un milione di dosi mentre è prevista sempre per l’inizio della settimana la consegna da parte di Moderna.