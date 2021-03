Vaccini e rinunce: liste last minute per evitare spreco di dosi | Password Magazine

Se qualcuno dovesse rinunciare alla somministrazione, in quel caso sarà contattato last minute, per l’inoculazione un altro paziente in lista da giorni e avente diritto. Attualmente Sono 2.003.391 gli italiani vaccinati con il richiamo delle due dosi, come risulta dai dati del ministero della Salute. Mentre sono 6.715.732 i vaccini somministrati in tutta Italia, pari all’85,1% delle 7.891.990 dosi finora distribuite a tutte le regioni.