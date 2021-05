«Vaccini, in settimana prenotazioni anche per i 50-59 anni senza patologie» | Password Magazine

REGIONE – Dalle 12 di oggi i cittadini marchigiani appartenenti alla(comorbidità), non seguiti dalle strutture sanitarie, possono iscriversi alle liste di adesione per la vaccinazione tramite il link presente sul sito della Regione Marche. Rientrano in questa categoria le persone con malattie respiratorie, cardiocircolatorie, neurologiche, diabete/altre endocrinopatie, HIV, insufficienza renale/patologia renale, ipertensione arteriosa, malattie autoimmuni, immunodeficienze primitive, malattia epatica, malattie cerebrovascolari, patologia oncologica.

«Il programma nazionale delle vaccinazioni procede a tambur battente – è il commento dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini – ma il numero dei vaccini che verrà consegnato nel corrente mese di maggio potrebbe non coprire tutte le fasce delle categorie che possono prenotarsi. E’ per questa ragione che la prenotazione di queste persone con età compresa da 50 e 59 anni (senza patologie) potrà essere possibile sul sito delle Poste fra qualche giorno. Indicativamente tra giovedì 13 e venerdì 14».