«Vaccini Marche, quasi conclusa somministrazione prima dose over 80» | Password Magazine

ANCONA – Hanno ricevuto tutti almeno la prima dose gli over 80 delle Marche che hanno fatto richiesta di vaccino.

«Mi ha appena telefonato il Commissario Figliuolo per complimentarsi per il risultato raggiunto nella categoria over 80, per la quale la nostra Regione ha quasi concluso la somministrazione della prima dose – fa sapere il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli -. Mi ha chiesto di ringraziare il Servizio Salute e l’Assessore per l’impegno e mi ha chiesto di estendere a tutti gli operatori, alle aziende sanitarie e ai medici di medicina generale il suo ringraziamento. Sono felice di questa telefonata perché normalmente ci si sente solo per le cose negative, e invece mi fa piacere che questa volta si sia voluto evidenziare un bel risultato. Un messaggio fondamentale in questo momento, per continuare su questa strada nonostante i mille problemi e la stanchezza».