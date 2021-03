Vaccini, oggi vertice Governo-Regioni: «Serve un cambio di passo» | Password Magazine

Vertice Governo-Regioni oggi sui vaccini. L’incontro è previsto per il pomeriggio e verterà sul piano vaccinale. All’incontro con i Governatori prenderanno parte il ministro Gelmini, il generale Figliuolo e il capo della protezione civile Curcio.

Obiettivo tentare il «cambio di passo» nella struttura organizzativa della campagna vaccinale in tempo per quando arriveranno, nei prossimi giorni, circa tre milioni di dosi. «C’è bisogno di stringere i bulloni – ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna che ha sollecitato l’incontro, a Mezz’ora in più su Rai3 – ad oggi non è mancata l’organizzazione ma le dosi vaccinali. Se arrivano i vaccini noi potremmo fare tanto e bene per sconfiggere la pandemia»