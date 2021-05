Vaccini, oltre 29 mila prenotazioni per la fascia 60-64 anni | Password Magazine

REGIONE – Vaccini anti Covid-19, sono circa 29 mila le prenotazioni nella fascia 60-64 anni registrate alle 19.30 di ieri.

Alle ore 19.30 di oggi, a seguito dell’apertura delle prenotazioni per i vaccini per la fascia d’età 60-64 anni, sono state circa 29 mila le persone che hanno aderito alla campagna vaccinale.

Nei prossimi giorni partiranno le vaccinazioni nei punti vaccinali individuati sul territorio.

«Da lunedì- sono le parole dell’assessore regionale Filippo Saltamartini – partiranno le prenotazioni (da verificare sempre sul sito ufficiale della regione Marche) per le persone con patologie non gravi (che non rientrano tra le persone estremamente vulnerabili) di età compresa tra 50 e 60 anni. Il completamento della vaccinazione dei caregiver e familiari già avviata, è previsto sia portata a compimento entro il 20-25 maggio in occasione dei rifornimenti previsti. Finora sono stati vaccinati 1715 caregiver».