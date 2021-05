Vaccini, Saltamartini: «Nelle Marche somministrate il 92% delle dosi consegnate» | Password Magazine

E aggiunge: «Fatti che sono incontrovertibili. Le informazioni che precedono sono fatti. Ed in quanto tali non sono suscettibili di alcuna opinabilità. Come pure sono fatti quelli che vedono le Marche aver somministrato il 92% delle dosi consegnate (la restante parte serve per i richiami)».

Infine: «Man mano che i vaccini arrivano nella nostra regione procediamo secondo il doppio binario: età e fragilità. Oltre all’efficienza dimostrata in questa fase, vorrei sottolineare che mai si era verificata la possibilità che con un semplice click di mouse, centinaia di miglia di cittadini potessero ottenere una prestazione prestabilita per data e orario. Siamo stati antesignani con il sito di Poste italiane (poi adottato da altre Regioni) e vogliamo restare quella Regione Leader che tutti i marchigiani meritano. Stiamo già lavorando per la “rivoluzione digitale” che vedeva la nostra Regione, all’atto dell’insediamento della nuova Giunta all’anno zero in fatto di tessera sanitaria elettronica e fascicolo sanitario elettronico. Ma c’è da scommettere che l’attuale maggioranza regionale colmerà anche il digital divide. Il successo nella prenotazione dei vaccini ne è plastica dimostrazione, come l’uso – primi fra tutti in Italia – delle cure covid con anticorpi monoclonali».