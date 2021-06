REGIONE – «Oggi nella nostra Regione abbiamo raggiunto il traguardo di 1 milione di dosi somministrate e abbiamo anche superato un milione di cittadini prenotati per il vaccino». Lo fa sapere il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli: «Grazie per l’adesione alla campagna di vaccinazione e grazie per il grandissimo impegno ai nostri straordinari operatori».