«Vaccino Astrazeneca ora compatibile per tutte le età». Domani 11 mila dosi Pfizer | Password Magazine

REGIONE – Arriveranno domani nelle Marche altre 11 mila dosi di vaccino Pfizer. Lo annuncia l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini: «Mancano i vaccini per le persone più fragili ma nella nostra Regione abbiamo iniziato, anche senza direttive ministeriali. Le 949 persone sono state vaccinate negli ospedali delle Marche, in ragione della loro condizione, e della disponibilità di farmaci, per Anemia Emolitica acquisita da autoimmunizzazione, Fibrosi cistica, Insufficienza renale cronica, Insufficienza respiratoria cronica, Soggetti in attesa di trapianto, soggetti già sottoposti a trapianto. Broncopmeumopatia cronica ostruttiva».

L’assessore fa poi una precisazione: «La novità di queste ore è che il vaccino AstraZeneca potrà essere somministrato senza limiti di età (fino ad oggi fino a 65 anni). Si aggiungerà così a Pfizer e Moderna per tutte le fasce della popolazione. Il Ministro della sanità Speranza ha dichiarato oggi che sulla base di evidenze scientifiche rilevate dall’Istituto Superiore di Sanità, domani invierà una circolare esplicativa per l’uso senza alcun limite di età.

Tuttavia, per il corrente mese di marzo, non varieranno le dosi preannunciate in arrivo.