Valeria Zingaretti tra i finalisti del Concorso internazionale Designer del Gioiello | Password Magazine

JESI – La giovane designer jesina Valeria Zingaretti tra i finalisti della VII Edizione del Concorso Internazionale Designer del Gioiello 2020.

Il suo prezioso ‘Merletto‘ è stato valutato tra i migliori progetti provenienti da più di 50 Paesi di tutto il mondo per la Jewelry Venice Design Week Selection 2020. Soddisfazione per l’artista, non nuova a riconoscimenti nazionali e internazionali: «Il progetto è nato nei mesi di lockdown – racconta la Zingaretti – . Ho sfruttato il tempo a casa per cimentarmi in una nuova sfida. Ho impiegato più di 50 giorni per completare il gioiello: è in rame, realizzato completamente a mano secondo l’antica tecnica marchigiana del tombolo» . Il concorso internazionale, patrocinato da Regione Veneto, Camera di Commercio di Venezia- Rovigo e città di Venezia, proponeva il tema ‘Trasgressione’, dove i designer erano chiamati a interpretare il concetto oltrepassando regole e canoni precostituiti, progettando gioielli trasgressivi che oltrepassavano i limiti della creatività e dando spazio all’immaginario e al designer. I migliori gioielli saranno in mostra durante la Venice Design Week, dal 3 a l’11 ottobre a Venezia. Merletto è stato selezionato tra i finalisti per la creatività, la tecnica e l’impronta di eco-design che da sempre caratterizza l’artista jesina.