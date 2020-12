Vandali a Pianello, imbrattate anche vetrate della banca | Password Magazine

PIANELLO VALLESINA – Ancora atti vandalici a Pianello Vallesina. Dopo gli episodi avvenuti nelle notti del 24 e del 25 dicembre, nuove imbrattature sono apparse sempre al Cag e anche alla filiale bancaria di via Trento, con parole di incitazione alla resistenza e disegni sulle vetrate e sullo sportello bancomat del paese. L’Amministrazione comunale di Monte Roberto è in contatto con le forze dell’ordine, dopo aver già depositato una denuncia: «Non è pensabile che gesti simili vengano fatti passare per semplici ‘ragazzate’ – fa sapere il Comune -. Davanti tanta inciviltà e mancanza di rispetto per i beni pubblici, ci siamo rivolti ai carabinieri per sporgere denuncia. Allegheremo anche queste immagini e quelle del circuito di videosorveglianza. Le forze dell’ordine stanno facendo un ottimo lavoro, presto sarà possibile risalire ai responsabili»