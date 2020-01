Vandali a Pianello: imbrattati giochi, auto e muri del Cag

PIANELLO VALLESINA – Vandali in azione a Pianello Vallesina. Scritte e disegni in vernice sono apparsi sul nuovo impianto ludico installato in piazza della Repubblica. Si tratta del nuovo gioco composto, con tunnel e scivolo, posizionato appena qualche settimana fa dal Comune di Monte Roberto nel parco, con la funzione non solo di valorizzare l’area verde ma anche di andare incontro alle esigenze di divertimento dei bambini. Purtroppo però, la mano di ignoti vandali, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, ha colpito: «I più piccoli da oggi troveranno il nuovo gioco imbrattato con scritte e segni fallici – sono le parole di indignazione dell’Amministrazione comunale -, un fatto triste se si pensa all’attività gratuita di pura violenza insensata e bieca di ragazzotti senza educazione e senza cuore. Invitiamo chi avesse visto o riconosciuto qualcuno a segnalarlo alle forze dell’ordine, dando esempio alla collettività di cosa sia il senso civico e la salvaguardia del bene comune».

L’Amministrazione procederà a sporgere denuncia ai carabinieri contro ignoti nella speranza che i colpevoli vengano individuati: «Quanto prima ci confronteremo con i tecnici e con le forze dell’ordine per individuare insieme le azioni più opportune». La stessa mano avrebbe colpito nei giorni scorsi anche in piazza Vittoria, con gli stessi simboli apparsi su serrande e vetrine. Atti vandalici anche sul cofano di un’auto parcheggiata davanti casa Ferrazzani, sede della banda cittadina e del Cag.

Un’altra scritta è apparsa proprio sul retro del centro d’aggregazione giovanile, in questi giorni al centro del dibattito pubblico per l’arrivo di una nuova gestione da febbraio prossimo: è riportata una data, il «30/12/2k19», seguita da un cuore.