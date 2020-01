Vandali al Parco Ivo Pasquinelli, danneggiati i giochi per bambini

JESI – Parco Granita, distrutti i giochi per bambini. Completamente divelti almeno due dondoli e danni anche al gazebo di legno. A segnalarlo è Daniele Fancello, il presidente del comitato provinciale ANPI e residente indignato: «Questa è la situazione al parco Ivo Pasquinelli o parco della Granita – spiega – Danneggiati i giochi per i bambini che erano stati donati dal centro sociale l’Incontro alle famiglie del quartiere». Opera di vandali in primis anche se, per Fancello, non è escluso che alcuni impianti siano stati prelevati perché nel perimetro del cantiere Erap. Come la targa nominativa del parco, sparita e probabilmente asportata dagli operai per consentire i lavori. «Oltre ai due dondoli – conclude – è stata rovinata la struttura in legno e, in particolare, la base di un pilastro della copertura del tavolo. All’appello, mancano anche le due panche».