Vandali in azione nella notte, spaccati gli specchietti delle auto in via XV Settembre | Password Magazine

JESI – Spaccati gli specchietti retrovisori delle auto in sosta in via XV Settembre. É accaduto durante la notte scorsa ad opera di ignoti vandali che hanno approfittato della quiete notturna per danneggiare le macchine dei residenti parcheggiate sulla strada. E non è la prima volta che accade. «Questa notte in via XV settembre – è lo sfogo di un residente sui social – sono stati di nuovo spaccati gli specchietti retrovisori delle macchine. Gli atti vandalici non derivano dalla movida jesina, ma dall’essere maleducati». Tanta l’indignazione degli abitanti della via che, stamani, uscendo di casa per andare a lavoro, hanno trovato gli specchietti danneggiati e i vetri rotti a terra. Spetterà loro valutare ora se sporgere o no denuncia contro ignoti per tentare di risalire, attraverso le indagini delle forze dell’ordine, ai responsabili.