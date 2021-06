Variante Delta, i primi tre casi nelle Marche | Password Magazine

Ci sono i primi casi di variante Delta nelle Marche: ad individuarli è stato il laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona su tre campioni provenienti da Fermo e Senigallia.

Si tratta di altrettante donne, in particolare due straniere a Fermo e una italiana a Senigallia. Nessuna di loro è vaccinata. Nei giorni scorsi si era parlato anche di altri casi in altre località, però non passati per il Laboratorio di Virologia anconetano, che sta monitorando i tamponi positivi al covid 19 alla ricerca di varianti e mutazioni.

Intanto il servizio Sanità della Regione fa sapere che nelle ultime 24 ore sono stati individuati solo 13 nuovi casi, tre nell’anconetano. Il rapporto positivi-testati è del 1,3%.