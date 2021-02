Variante inglese isolata nei Comuni dell'Ambito X, la nota congiunta dei sindaci | Password Magazine

FABRIANO – Isolata la variante inglese nel comuni dell’Ambito 10, registrata forse anche un caso di quella brasiliana.

Lo fanno sapere in una nota congiunta i sindaci dei comuni di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto D’Esi, Serra San Quirico e Genga: «Dagli esami di laboratorio effettuati a campione sui tamponi positivi dell’Ambito 10 – si legge – é stata isolata la variante inglese e ipotizzata con forte sospetto quella brasiliana del COVID-19».

I sindaci Gabriele Santarelli, Maurizio Greci, David Grillini, Tommaso Borri e Marco Filipponi richiamano poi la comunità al rispetto delle regole di prevenzione: «Le caratteristiche della variante inglese consistono in una maggiore trasmissibilità e maggiore gravità dei sintomi, mentre quella brasiliana presenterebbe maggiore trasmissibilità e potenziale propensione alla reinfezione.

A fronte di quanto rappresentato si richiama la cittadinanza al rigoroso rispetto delle consuete precauzioni di indossare correttamente i dispositivi di protezione e di sanificare regolarmente le mani, il rispetto del distanziamento interpersonale e le altre misure di precauzione che rappresentano la base dei comportamenti da tenere».

E aggiungono: «L’appello è rivolto anche a coloro che sono stati già vaccinati, ovvero hanno contratto il virus e sono guariti. Si invita tutti coloro che riscontrassero sintomi ad isolarsi immediatamente e a contattare il medico di base per le indicazioni. La battaglia per sconfiggere il COVID-19 é ancora lunga e la sua efficacia passerà per la capacità di ognuno di noi di preservare la nostra salute e quella di tutti coloro che ci sono intorno».