Vasto incendio di sterpaglie e vegetali, intervento dei Canadair | Password Magazine

CASTELFIDARDO – Il fuoco sono al lavoro dalle ore 12 circa per un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione che ha coinvolto i comuni di di Castelfidardo e Porto Recanati lungo le sponde del fiume Musone. È stato disposto l’evacuazione del campeggio Numana Blu. Sul posto sei squadre di vigili del fuoco Canadair ed elicottero.

Intervento ancora in corso. Sulla 14 code fino ad Ancona Sud per obbligo uscita.

Aggiornamento ore 17.21. La viabilità sulla A14 è stata riaperta e a breve sarà riattivata la linea ferroviaria.