Vax Day, Saltamartini: «A gennaio altre 38mila dosi, settembre metà popolazione vaccinata» | Password Magazine

ANCONA – «Anche nelle Marche è iniziata questa mattina la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. Sono 200 le dosi vaccinali che ci sono arrivate. Nelle prossime settimane ne arriveranno altre 38 mila che saranno destinate agli operatori sociosanitari della nostra regione. A seguire il vaccino sarà a disposizione della popolazione». Queste le parole del governatore delle Marche Francesco Acquaroli, in occasione del Vaccine Day. Presente questa mattina all’INRCA di Ancona, per dare il via alla campagna di vaccinazione, l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini: «Un percorso che comincia oggi e che si perfezionerà durante i primi giorni di gennaio quando arriveranno 38 mila vaccini per tutto il personale sanitario e altre migliaia di vaccini nei primi di marzo-aprile – ha detto -. Contiamo di vaccinare metà della popolazione marchigiana, circa 700 mila persone, verso settembre».