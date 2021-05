Vax Days per i maturandi delle Marche da mercoledì 2 giugno | Password Magazine

REGIONE – Vax Days per i maturandi delle Marche: da mercoledì 2 a domenica 6 giugno dalle 8 alle 18:30 e senza prenotazione potranno accedere ai punti vaccinali

Al via i “VAX DAYS” per gli studenti delle quinte superiori delle Marche che saranno chiamati agli esami di maturità. Da mercoledì 2 a domenica 6 giugno tutti i circa 13.600 maturandi potranno recarsi nei punti vaccinali individuati sul territorio regionale (come da indicazione in calce), senza bisogno di prenotazione, dalle ore 8.00 alle 18:30, secondo il calendario che segue.

È un ulteriore passo avanti per l’immunizzazione della popolazione e un segnale che l’amministrazione regionale e l’assessore Filippo Saltamartini hanno voluto dare ai giovani.

Tutte le informazioni relative ai ‘Vax Days’ e sui punti vaccinali per gli studenti delle classi quinte delle scuole superiori delle Marche sono disponibili qui

https://www.regione.marche.it/vaccinazioni-maturandi

Il calendario nel dettaglio con date e relativa suddivisione per cognomi:

2 giugno: cognomi “A – C”

3 giugno: cognomi “D – L”

4 giugno: cognomi “M – P”

5 giugno: cognomi “Q – Z”

6 giugno: aperto a tutti