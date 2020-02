Vento fortissimo, albero cade su auto in sosta. Diversi i danni in cittá

JESI – Crolla un albero, danni a tre auto in sosta. Vigili del fuoco e Polizia locale a lavoro questa mattina in via Gola della Rossa ma non solo per far fronte ai danni causati dalle forti raffiche di vento.

In via Moro un palo della luce è stato divelto, caduti anche numerosi rami, provocando momentaneamente un rallentamento del traffico sulla strada che conduce all’ospedale.

Un grosso ramo è caduto anche in Raffaello Sanzio, danneggiando una Jaguar parcheggiata nelle vicinanze.

Interventi per la rimozione di alberi pericolanti nche in via Mazzangrugno e in via dell’Industria. In via San Giuseppe, sono state rimosse parti pericolanti dalla sommità di un edificio.