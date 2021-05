«Verso la nuova lista civica di Cupra», presentazione del candidato sindaco | Password Magazine

CUPRAMONTANA – Sarà venerdì 21 maggio, dalle ore 18.30 alle 21.30, presso i Magazzini dell’Abbondanza di Cupra il giorno della presentazione pubblica dell’iniziativa «Verso la nuova lista civica di Cupra».

«Una lista di Cuprensi per i Cuprensi – si legge in una nota stampa – che, fin dalla scelta del nome, che verrà svelato in quella occasione, è ispirata alla partecipazione ed alla condivisione. Un nuovo approccio alla politica in cui tutti sono chiamati a condividere progetti e fare rete già in questa prima riunione, volutamente impostata non come comizio ma come “convivio di idee“. Nell’occasione sarà infatti possibile confrontarsi su alcune tematiche di programma in spazi appositamente predisposti ai quali tutti potranno accedere (nel rispetto delle normative sanitarie vigenti). Alle 19.30 si terrà la presentazione del candidato Sindaco. Ma le sorprese non sono finite: i cittadini avranno la possibilità di votare l’immagine-simbolo in cui riconoscersi».