Vertenza Caterpillar, Bornigia (PD Jesi): «Ora inizia un momento di stabilità lavorativa». | Password Magazine

JESI – «Apprendiamo con grande soddisfazione che l’accordo ù sul numero di lavoratori richiesto per continuare la produzione con la nuova società IMR è stato raggiunto. Questo traguardo importante segna la fine della vertenza Caterpillar che ha coinvolto e preoccupato tanti lavoratori e famiglie del nostro territorio. La notizia appresa oggi ci riempie di gioia». A parlare è Stefano Bornigia, segretario per il Partito Democratico di Jesi: «Il Partito Democratico da dicembre scorso quando la Caterpillar ha notificato la chiusura dello stabilimento di Jesi, ha espresso immediatamente la sua solidarietà ai lavoratori ed ai sindacati dimostrando la propria vicinanza con azioni concrete a tutti i livelli fino al coinvolgimento del Ministro del lavoro Orlando. Oggi con la nuova compagine societaria ci auguriamo che inizi un momento di stabilità lavorativa per tutti i dipendenti ed una nuova stagione di relazioni sindacali improntate alla chiarezza e rispetto reciproco. In un momento così difficile essere riusciti ad arrivare a questo risultato crediamo che sia stato possibile per la compattezza e la determinazione di tutti. Noi Partito Democratico pensiamo di aver fatto la nostra parte, vogliamo ringraziare in particolare i lavoratori ed i sindacati».