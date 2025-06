Via Agraria, primi interventi di messa in sicurezza. Disposto il senso unico - Password Magazine

Facendo seguito agli incontri avuti con i residenti e con il Comitato di Quartiere Colle Paradiso, l’Amministrazione comunale ha dato il via ai lavori in Via Agraria volti a mettere in sicurezza una strada che presenta evidenti criticità mai in passato oggetto di attenzione. E così da ieri è iniziata la ripulitura della scarpata laterale con taglio dell’erba e rimozione di quella parte del terreno che aveva occupato la banchina stradale. Previsti anche un restringimento della carreggiata dove vi sono le isole ecologiche, così da mettere in sicurezza il passaggio dei pedoni, e un dosso per rallentare la velocità nel tratto dove non sono presenti le abitazioni.

L’intervento prosegue con il rifacimento della segnaletica che indicherà, una volta completato, il cambio di viabilità disposto dalla Giunta con l’introduzione del senso unico ad uscire dalla città e dunque con direzione dall’incrocio con Via Piersanti Mattarella alla rotatoria di Via Paradiso, in luogo dell’attuale doppio senso di circolazione non adeguato per le dimensioni della sede stradale.

Nel frattempo, come noto, è stato affidato l’incarico ad un professionista per il progetto di fattibilità di messa in sicurezza della scarpata, anche in considerazione del profondo avvallamento che si è nel tempo creato. L’incarico segue lo studio geologico-tecnico e geofisico-sismico realizzato in precedenza che aveva fatto emergere la necessità di un corposo intervento per mettere in sicurezza la strada. Contestualmente a tali interventi, l’Amministrazione comunale informa che partono anche i lavori per la sperimentazione lunga della nuova rotatoria in Via Paradiso, che sarà collocata poco dopo l’incrocio con Via Appennini per chi scende dall’Acquasanta, nel punto in cui vi è l’accesso alla strada bassa che costeggia la stessa Via Paradiso.

L’obiettivo, da un lato, è quello di favorire l’entrata e l’uscita da tale strada residenziale che è anch’essa a doppio senso di circolazione e, dall’altro, di contribuire a moderare la velocità dei veicoli lungo l’asse principale, in particolare quelli che scendono verso la città.