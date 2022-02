«Via della Figuretta, i semafori non funzionano. Il Comune intervenga» | Password Magazine

JESI – «E’ già una decina di giorni che i semafori di Via della Figuretta non funzionano e non si capisce cosa stia aspettando il Comune! Quanto possiamo andare avanti con la segnalazione posticcia attuale?». Così il capogruppo consiliare del PD Jesi Andrea Binci: «La strada di Via della Figuretta è tortuosa e molto trafficata ed in queste condizioni è oggettivamente pericolosa, sia per il traffico delle auto, sia per chi dovesse camminare a piedi in questa zona. Ci auguriamo che il Comune intervenga al più presto, ristabilendo la situazione precedente, altrimenti il rischio di incidenti stradali anche gravi – come si sono registrati in passato in questa via – sono molto alti, specie per chi attraversa quel tratto di strada nelle ore notturne».