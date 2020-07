«Via dell'Orfanotrofio, lampione rotto lascia le scale al buio» | Password Magazine

JESI – «Via dell’Orfanotrofio al buio, il Comune intervenga per riqualificare le scalette». A parlare è una residente del centro storico, indignata dopoché lunedì sera un pensionato è caduto sulla scalinata che collega viale della Vittoria al centro storico. «Il lampione è rotto e attraversare la via al buio è davvero pericoloso – racconta -. L’altro giorno, intorno alle 22.30, un signore è caduto perdendo sangue, lo hanno soccorso i passanti, poi è stata chiamata l’ambulanza. Per fortuna niente di grave ma la sicurezza dei cittadini prima di tutto». I residenti lamentano anche l’incuria della via: «Non si direbbe proprio che sia una delle vie che portano in centro – lamenta la cittadina – le scale sono sporche, i muri imbrattati e i cestini strabordano di rifiuti. Ci vorrebbe un po’ più decoro, vista anche la bella stagione e l’arrivo di turisti».