Via Gallodoro, incidente alla rotatoria: auto finisce contro recinzione

JESI- Scontro alla rotatoria di via Gallodoro, davanti il centro commerciale. È accaduto intorno alle 11.30, coinvolti tre mezzi.

Ad avere la peggio una Fiat Panda che nell’urto con una Lancia Y è finita contro la recinzione che delimita l’area di sosta del supermercato Coop.

Per fortuna non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e la Polizia locale per i rilievi. Poi i mezzi di soccorso stradale per la rimozione delle auto coinvolte. Qualche rallentamento al traffico.