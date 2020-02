Via Montello chiusa al traffico per rifacimento marciapiedi

JESI – Chiusura al traffico veicolare domani mattina in Via Montello (la strada dell’ex Commissariato che collega Via Mura Occidentali con Viale della Vittoria). L’interdizione è dovuta al rifacimento del marciapiede con impegno della sede stradale da parte dei mezzi della ditta che effettuerà l’intervento.

L’interruzione avrà inizio alle ore 9, così da permettere ai residenti di poter uscire dal centro nelle primissime ore della mattinata, e durerà almeno fino alle 13. I lavori rientrano nell’appalto di manutenzione di marciapiedi e strade avviato dall’Amministrazione comunale con un maxi investimento complessivo che alla fine sarà pari a 2,6 milioni, con il quale si interverrà da qui al prossimo anno su gran parte della rete viaria della città.

Sarà consentito il transito degli autobus del trasporto pubblico e dei veicoli degli eventuali utenti del centro diabetico.