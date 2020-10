Via Paradiso e via dei Colli, interventi per la sicurezza: in progetto autovelox | Password Magazine

JESI – Ridurre la velocità dei veicoli e garantire la piena sicurezza dei pedoni in via Paradiso e via dei Colli. È l’impegno che l’Amministrazione comunale si è assunta in due distinti incontri avuti con i residenti – a cavallo dei mesi di settembre e ottobre – per prendere in esame le criticità legate a queste due strade che si immettono a Jesi dalla zona nord.

A tal fine sono stati completati in via Paradiso i lavori di asfaltatura dei tratti più logorati, mentre da domani sarà realizzata la nuova segnaletica orizzontale, con particolare riferimento agli attraversamenti pedonali. Partirà a breve anche la nuova segnaletica in via dei Colli, con l’obiettivo di tutelare la mobilità lenta (pedoni e ciclisti) sia residenziale sia legata all’ospedale Carlo Urbani. In entrambe le strade, d’intesa con il Comando della Polizia Locale, saranno presenti periodicamente delle pattuglie per controllare l’andamento della circolazione ed effettuare un’azione di prevenzione al rispetto del codice della strada. Nel frattempo è allo studio un più ampio progetto della Polizia Locale volto a disincentivare gli automobilisti a spingere forte sull’acceleratore nelle strade di maggior scorrimento che però insistono su zone residenziali, come appunto Via Paradiso e Via dei Colli. Tale progetto, che prenderà in considerazione anche l’uso di autovelox, sarà comunque calibrato per puntare prioritariamente a finalità preventive, perché l’obiettivo principale sarà quello di educare anche con una migliore segnaletica al rispetto dei limiti previsti.

«I due incontri con i residenti – ha sottolineato all’assessore alla mobilità Cinzia Napolitano – sono stati proficui e ci hanno permesso di condividere alcune prime azioni per dare risposte concrete per arrivare ad una moderazione della velocità e, di conseguenza, ad una maggiore sicurezza per i residenti e per i pedoni».

Sempre a proposito di viabilità, da segnalare altre due iniziative. L’una legata ad agevolare il trasporto pubblico degli studenti, attraverso una segnaletica integrativa alle fermate degli autobus davanti alle scuole, creando così un maggiore spazio di manovra. L’altra, relativa all’introduzione di sensi unici in strade secondarie per migliorare la circolazione, con Via Pezzolet dove da oggi vi è la direzione obbligatoria con ingresso in Via Solazzi ed uscita in Via Amici.