Via Ugo La Malfa, di nuovo divelta la segnaletica all'incrocio | Password Magazine

JESI – Via Ugo La Malfa, divelta la segnaletica all’incrocio con via Aldo Moro. Non è la prima volta che accade, essendo quel punto spesso teatro di incidenti. A causare il danno, probabilmente un’auto che per cause non note ha travolto lo Stop, abbattendolo. La Polizia locale è comunque intervenuta velocemente a mettere in sicurezza con i sigilli il segnale, sostituendolo con uno provvisorio.

Sempre per restare in tema di incroci, si ricorda che da oggi saranno attivate le telecamere ai semafori di Viale del Lavoro che registreranno il passaggio

dei veicoli con il segnale rosso.