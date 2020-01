«Viabilità e sosta in centro, più tutele per i residenti»

JESI – Modifiche di viabilità e sosta in centro storico, la consigliera comunale Agnese Santarelli (Jesi in Comune) presenta un’interrogazione per approfondire la questione durante il prossimo Consiglio comunale.

«Abbiamo appreso dalla stampa locale che sono state apportate delle modifiche rispetto alla viabilità ed alla sosta nel centro storico che tendono a ridurre il numero di parcheggi ivi esistenti» si legge nel documento». La Santarelli chiede all’Amministrazione se la notizia risponde al vero e «se intende adottare delle misure per tutelare i residenti del centro storico, anche tramite il coinvolgimento del relativo comitato cittadino». Infatti, pur essendo «opportuno pedonalizzare il più possibile il centro storico», «intervenire per sanzionare diversi episodi di sosta letteralmente selvaggia che, in alcuni casi, arriva anche ad impedire il passaggio degli altri mezzi compresi eventualmente quelli di soccorso» e «vietare la sosta in alcune piazze principali della città, a partire da piazza Federico II che non può certo diventare un parcheggio», per la consigliera «vanno al contempo tutelati i residenti del centro storico che non può essere considerato e valorizzato solo come punto di ritrovo della movida cittadina».

«Prendendo spunto da altre città – dice – si potrebbero riservare ai residenti alcuni parcheggi nelle aree di sosta a ridosso delle mura cittadine come, solo a titolo di esempio, piazza Baccio Pontelli».