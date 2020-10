Viaggio nella nostra storia, prosegue online la rassegna del Ctg | Password Magazine

JESI – Proseguirà sul web la rassegna Viaggio nella nostra Storia, organizzata e promossa dal Ctg Vallesina di Jesi.

«Tenuto conto del nuovo Dpcm – fa sapere il presidente Maurizio Gualdoni -, i restanti appuntamenti si svolgeranno in modalità on line con diretta Facebook, a partire dalle ore 17, sulla pagina Ctg Vallesina».

Sabato 24 ottobre, la rassegna continuerà dunque come da programma con il dott. Riccardo Piccioni, docente di storia contemporanea dell’Università di Macerata e membro del Comitato scientifico del Ctg, che tratterà il tema della mobilitazione militare e politica degli jesini nello Stato pontificio del 1831.

«Consapevoli che le iniziative effettuate in presenza trasmettono molto calore e vivacità – conclude Gualdoni -, in questo periodo dobbiamo adottare altre metodologie per continuare a stare vicino ai soci e alla comunità locale facendo sentire la nostra presenza sul territorio».

Il terzo appuntamento di Viaggio nella nostra Storia sarà il 31 ottobre con il prof. Gabriele Bevilacqua, docente di religione all’IPSIA Pieralisi, che proporrà un inedito lavoro a confine tra storia e cronaca su Armando Ginesi e la sua concezione dell’arte. Durante gli incontri a distanza Inoltre il pubblico da casa potrà fare domande al docente inviando sms o messaggi su Whatsapp al numero 3336161549.

Resta confermata invece la visita guidata gratuita e in presenza prevista per domenica 8 novembre, ore 10, al Palazzo della Signoria e alle Sale museali di Palazzo Bisaccioni: per prenotarsi occorre contattare il numero 3357021074.