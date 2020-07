Viale della Vittoria, donna investita da un'auto | | Password Magazine

JESI – Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi per un investimento. Intorno alle 14, una donna di 43 anni residente a Jesi è stata urtata da una Fiat Punto in corsa lungo viale della Vittoria, all’altezza del complesso Mercatini. Alla guida c’era un 71enne jesino. Per fortuna niente di grave per la 43enne, solo qualche lieve lesione. Per accertamenti la donna è stata trasportata al Pronto soccorso di Jesi in codice verde dal personale sanitario del 118. Al lavoro per i rilievi la Polizia locale.