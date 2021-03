Video mapping sulla facciata, Palazzo Bisaccioni diventa display dinamico | Password Magazine

JESI – Arte e Cultura escono dalle sale museali e si affacciano sulle piazze, occupando le facciate dei palazzi storici. É la nuova iniziativa messa in campo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi che offre una opportunità ad Enti no profit, Comuni ed Istituti scolastici del territorio in maniera gratuita. Grazie al video mapping, la facciata di Palazzo Bisaccioni diventa una sorta di display dinamico pronto ad accogliere immagini, video, animazioni, grafiche 3D, diventando così uno strumento utile per produrre splendidi show di realtà aumentata ed effetti speciali.

Un’opportunità per esprimere la propria creatività e comunicare in modo nuovo iniziative culturali, mostre, eventi.