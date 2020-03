Vigili del fuoco, interventi sul territorio: recupero tir bloccato in strada

FABRIANO – Sono diversi gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sul territorio. Questa mattina alle ore 6:15 circa a Rocchetta di Fabriano sono intervenuti per recuperare un autoarticolato rimasto bloccato in una strada stretta con tornati.

La squadra dei pompieri di Fabriano, sul posto anche con la pala gommata, ha assistito il conducente del camion nelle manovre per riportare il mezzo pesante nella strada principale.

Non si segnalano persone coinvolte.

Un intervento ieri mattina anche a Belvedere Ostrense per il traino di un autotreno carico di macerie rimasto bloccato lungo una salita ripida. La squadra sul posto, con in supporto l’autogru dal Sede Centrale, ha staccato il rimorchio del camion e trainato lungo la salita prima la motrice e il rimorchio a seguire. Anche in questo caso, nessuno è rimasto coinvolto.