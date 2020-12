Vigilia movimentata, furto di piante in centro. E poi mascherina a statua di Padre Pio | Password Magazine

JESI – Una notte di Natale ‘movimentata’, nonostante il coprifuoco e il clima di festa. In via del Forno, qualcuno ha rubato piante esterne da un’abitazione di via del Forno. La denuncia arriva da una residente che scrive sui social: «Risveglio amaro il giorno di Natale, giorno in cui tutti si dovrebbero sentire più solidali. Invece gli Jesini di notte e con la pioggia, vengono a “rubare” le belle piante altrui». L’ipotesi è di un «furto di gruppo» in quanto la pianta era troppo pesante per essere trascinata via da una sola persona.

C’è poi chi ieri sera, alle 21.15, è stato visto in via San Pietro Martire a scattarsi selfie accanto la statua di Padre Pio, «agghindato» con una mascherina chirurgica al viso. Erano in tre e hanno approfittato del poco tempo prima del coprifuoco per compiere questo «scherzo», irrispettoso e di certo non gradito.