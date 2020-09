«Vignetta razzista»: il manuale delle elementari scatena la polemica | Password Magazine

MONTE SAN VITO – La vignetta di un libro di testo per la seconda elementare sta facendo discutere l’Italia perché ritenuta “razzista“. L’illustrazione che ha suscitato polemiche e indignazione è quella di un bimbo di colore raffigurato mentre pronuncia la frase «Io vuole imparare italiano» nel libro Le Avventure di Leo, pubblicato dal Gruppo Editoriale Raffaello di Monte San Vito. La pagina racconta dell’arrivo a scuola di «Un amico venuto da lontano», portando gli alunni a ragionare sull’integrazione tra i banchi di scuola e la diversità. A scatenare lo sdegno di genitori e insegnanti è però la rappresentazione grafica del bambino straniero con evidenti difficoltà comunicative.

A scoprirla è l’associazione Educare alle differenze: «Un libro che entra in classi interculturali in cui bambine e bambini nati e cresciuti in Italia hanno colori diversi, famiglie miste, adottive, genitori che provengono da altri paesi ma vivono qui da anni o che sono a loro volta nati e cresciuti qui. Ma anche bambini arrivati da poco che portano con sé le loro culture d’origine. Bambini che continuiamo attraverso rappresentazioni come questa ad additare come stranieri, come altro rispetto a una presunta normalità italica e a scimmiottare con un linguaggio imbarazzante che sembra preso da un pessimo film degli anni Trenta».

Le scuse del Gruppo Editoriale Raffaello: «Non era nostra intenzione. Da sempre siamo attenti a tematiche di inclusione e interculturalità».

Il Gruppo Editoriale Raffaello ha subito reagito con pubbliche scuse: «Ci scusiamo per l’illustrazione oggetto di molte critiche, che ha urtato la sensibilità e offeso, non era certamente nostra intenzione – si legge in una nota -. Ci teniamo a sottolineare che il libro in questione è un progetto di oltre seicento pagine e il messaggio veicolato è di totale inclusione. Abbiamo già provveduto a modificare la pagina, subito disponibile per chi utilizza il testo in questo anno scolastico. Ovviamente il libro, in fase di ristampa, sarà modificato». La Raffaello precisa: «Il Gruppo Editoriale Raffaello è da sempre molto attento a tematiche quali l’inclusione, l’interculturalità e l’ascolto delle esigenze dei bambini e dei genitori. Questi sono i valori che orientano il lavoro delle nostre redazioni, dei nostri collaboratori e degli esperti che ci affiancano, sempre portato avanti con la massima cura, dedizione e passione. I tantissimi docenti e le famiglie che utilizzano da anni i nostri testi possono confermarlo. In molteplici occasioni siamo stati portati ad esempio per aver promosso nei nostri libri di testo temi come la parità di genere e l’integrazione multiculturale».

Anche le autrici hanno chiesto scusa: «Se la pagina in questione ha suscitato tali reazioni, non possiamo che dispiacercene e conseguentemente chiedere scusa».