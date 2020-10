Villa Jolanda, un info-point per la Giornata Mondiale della Salute Mentale | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – La Clinica specialistica psichiatrica Villa Jolanda, del Gruppo Neomesia, aderisce alla Giornata Mondiale della Salute Mentale e organizza per oggi (9 ottobre) un incontro informativo con chi interessato a ricevere informazioni di qualsiasi genere, da quesiti su una patologia diagnosticata ad un minorenne o ad un adulto a informazioni relative alle modalità di ricovero.

Gli incontri avverranno in forma riservata ed anonima.

Un’iniziativa, quella della struttura di Maiolati Spontini, che rientra nell’ambito dell’(H)-Open Weekend dedicato alla salute mentale promosso dalla Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, con il coinvolgimento degli ospedali del network Bollini Rosa del territorio nazionale e di tutti i presidi dedicati alla salute mentale.

L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

L’iniziativa riveste un significato particolare quest’anno, a fronte dell’emergenza sanitaria correlata al Covid-19 e al lungo periodo di lockdown in cui la salute mentale dei cittadini italiani è stata messa a dura prova.

L’iniziativa gode del patrocinio della Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF) e della Società Italiana di Psichiatria (SIP).

La salute mentale ai tempi del Covid

La Pandemia da SARS-COV-2 ha avuto un rilevante impatto sulla Salute Mentale.

In Italia, durate il lockdown, è stato istituito un numero verde dedicato al supporto psicologico, che ha ricevuto oltre 50000 telefonate in meno di due mesi. Le motivazioni di chi ha utilizzato il servizio sono legate a stati ansia (14%), depressione (13%) o più frequenti stati di preoccupazione generalizzata e altre problematiche pregresse emerse a causa dell’emergenza (oltre il 40%). Merita attenzione anche il dato di persone con problemi di irritabilità (2%), con disturbi del ciclo sonno-veglia (2%) e con problemi di relazione (1,2%). Con la fine del lockdown è raddoppiato il numero di persone che hanno chiamato per ricevere sostegno nell’elaborazione di un lutto (dal 1,6% al 3,2%) non necessariamente legato al Covid-19(Ministero della Salute-2020).