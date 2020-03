Villa Salvati, tornano i vandali e imbrattano di scritte la scuola

PIANELLO VALLESINA – Ancora vandali a Villa Salvati. Nonostante le restrizioni governative e il clima d’emergenza sanitaria di questi giorni, c’è chi non si è lasciato sfuggire l’occasione di introdursi di nascosto all’interno della proprietà della Villa, dove si trova l’istituto agrario. Vandali che, senza scrupoli, tra mercoledì e giovedì hanno imbrattato di scritte i muri dell’edificio scolastico. Non è la prima volta che accade, anzi, era già successo alcuni giorni fa quando ignoti si erano introdotti e avevano forzato la porta d’ingresso dell’edificio, sede di aule e uffici, rubando e mettendo tutto a soqquadro. In quell’occasione avevano anche bruciato alcuni cassonetti della spazzatura e devastato le serre dove ci sono i laboratori pratici degli studenti. Ora indagano le forze dell’ordine che stanno raccogliendo ogni dettaglio utile per risalire ai colpevoli. Indignata tutta la comunità di Pianello Vallesina per questi gesti che appaiono ancora più gravi visto il momento di difficoltà che sta affrontando l”intero Paese.