Villa Salvati, vandali devastano la scuola nella notte. Ingenti danni

PIANELLO VALLESINA – Vandali nella notte all’istituto agrario Salvati di Pianello Vallesina. Non è la prima volta, purtroppo, che qualcuno si introduce all’interno degli edifici scolastici per rubare o semplicemente per fare danni. Questa notte ignoti si sono introdotti all’interno dell’area intorno la villa ottocentesca e hanno assediato le aule scolastiche.

Sono entrati all’interno del plesso, mettendo tutto a soqquadro e creando diversi danni a stampanti, computer, fotocopiatrici. Probabilmente, hanno anche rubato del materiale. Per entrare hanno rotto il vetro della porta antipanico che sta all’ingresso. Ma non è finita qua: diversi danni anche all’esterno. Incendiati alcuni cassonetti della spazzatura, altri hanno cercato di farli esplodere. Alle pareti dell’edificio, sono rimasti i segni lasciati dal fumo nero. I vandali hanno anche creato dei fori nella copertura di alcune serre dove gli studenti si esercitano in laboratori pratici. I danni sono ancora da quantificare, le indagini dei carabinieri proseguono nel più stretto riserbo: «C’è tanta amarezza, frustrazione e sdegno – è il commento del dirigente del Cuppari Salvati Alfio Albani -. La scuola è un bene di tutti, dispiace assistere a questi gesti riprovevoli». (c.c.)