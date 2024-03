Violazione di domicilio all’interno di un’azienda, denunciato 85enne - Password Magazine

JESI – Un uomo di 85 anni è stato denunciato ieri, al termine delle indagini svolte dal personale Volanti del Commissariato PS di Jesi, per il reato di violazione di domicilio.

Il 21 febbraio scorsa un uomo ha sporto querela in Commissariato in merito ad una presunta violazione di domicilio. L’uomo ha raccontato di essere titolare di un’attività, chiusa nel dicembre 2023, e svolta in un immobile preso in locazione.

La mattina del 12 febbraio u.s. transitando davanti a tale azienda si era accorto che l’insegna non vi era più. Parcheggiata l’auto e fatto accesso nella struttura ha cercato – invano – l’insegna. Da qui la querela. Gli accertamenti investigativi hanno consentito di verificare i frames video delle telecamere ubicate nel circondario, accertando che a far ingresso arbitrariamente nella struttura, il giorno precedente, era stato il proprietario dell’immobile il quale, munito di scala ed attrezzi aveva rimosso l’insegna non riuscendovi.

Sempre grazie alla visione delle immagini, gli investigatori appuravano che il giorno dopo l’uomo aveva fatto nuovamente accesso nell’azienda riuscendo, stavolta, a rimuoverla e adagiarla per terra. In data 20 febbraio, non pago di ciò, il proprietario dell’immobile si era introdotto di nuovo nel locale provvedendo a pitturare la porzione di muro prima coperta dall’insegna. L’uomo compulsato dalla vittima ha fornito risposte spocchiose rivendicando d’esser lui il proprietario, sebbene avesse dato in locazione l’immobile, e che era legittimato a fare quello che voleva e quando voleva. L’uomo, convocato in Commissariato , alla luce degli elementi indiziari raccolti, è stato deferito in stato di libertà all’AG competente per violazione di domicilio.