Violento impatto in via Zara, un ferito in eliambulanza a Torrette | Password Magazine

JESI – Frontale nel primo pomeriggio di oggi in via Zara, sulla corsia che da via Gallodoro conduce in direzione Centro Commerciale Arcobaleno. Secondo una prima ricostruzione fornita da testimoni, per cause ancora da accertare un veicolo avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi contro un secondo veicolo che procedeva in direzione Roma.

Violento l’impatto, tanto che il secondo veicolo è stato sbalzato indietro di diversi metri. Il bilancio è di due feriti, con una persona trasportata a bordo dell’eliambulanza all’ospedale di Torrette. L’altra ha raggiunto l’ospedale cittadino a bordo di un’ambulanza. Il tratto di strada è stato interdetto al traffico per alcuni minuti.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento