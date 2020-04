Virus, 111 i positivi di oggi. In arrivo dall’Ucraina medici e infermieri per le Marche

REGIONE – Frenata del virus nelle Marche: sono 111 i tamponi positivi su 794 effettuati. La curva continua a salire anche se la corsa è rallentata: sono 4341 i contagiati marchigiani.

Oggi sono in arrivo due contingenti di medici e infermieri- In seguito alle richieste presentate dalla Regione, arriverà dall’Ucraina un volo umanitario con a bordo 13 medici (7 anestesisti, un infettivologo, 5 internisti) e 7 infermieri (3 di terapia intensiva, 4 non intensiva). Questo contingente di professionisti, che sarà accolto a Pratica Di Mare dal ministro Di Maio e, in rappresentanza delle Marche, dall’assessore alla Protezione civile Angelo Sciapichetti, sarà inviato nella provincia di Pesaro, a supporto degli ospedali di Marche Nord e di Urbino. “Ringrazio il ministro Di Maio, l’Ucraina e i suoi operatori sanitari per questo gesto di grande solidarietà e di collaborazione internazionale” ha detto il presidente Ceriscioli. Sempre domani sono in arrivo nelle Marche 13 infermieri italiani del contingente messo a disposizione dalla Protezione Civile, che presteranno servizio all’Inrca, all’ospedale di Torrette e a supporto dell’Asur.