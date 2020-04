Virus: 28 tamponi positivi su 1130 analizzati. É il dato più basso nell’ultimo mese

REGIONE – Buone notizie per le Marche: sono 28 i tamponi positivi su 1130 effettuati nelle ultime 24 ore. É il dato più basso registrato nell’ultimo mese. Il virus si cerca di più ma si trova di meno. Dati confortanti, trasmessi sempre dal Gores, arrivano dalle terapie intensive degli ospedali regionali dove al momento i pazienti in cura sono scesi a 71. Al Carlo Urbani di Jesi, ce ne sono 5 mentre 10 sono in area semi intensiva e 24 al reparto covid. Numeri più che dimezzati rispetto al mese scorso. I guariti e dimessi crescono a 1865.

Insomma la strada imboccata sembra essere quella giusta ma resta alta la guardia.